«Локомотив» — «Спартак»: счет и результат матча РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

На этой странице после окончания встречи появится итоговый счет матча «Локомотив» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Прямую трансляцию московского дерби покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнется в 19.00 мск. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

Следить за ходом встречи, изменениями счета и статистикой можно в матч-центре «СЭ».

В предыдущем туре чемпионата «Локомотив» уступил «Ростову» (0:2), а «Спартак» проиграл ЦСКА (0:2). Железнодорожники с 11 очками занимают 13-е место в РПЛ, красно-белые с 23 очками располагаются на 4-й строчке.

Последняя встреча соперников в чемпионате России состоялась 5 апреля 2026 года. Тогда «Спартак» дома победил «Локомотив» (2:1).