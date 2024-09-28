Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз результата матча РПЛ

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 10-м туре чемпионата России 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тео Бонгонда и Максим Ненахов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» примет «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Прогнозы на матч от экспертов

Экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов прогнозирует ничью со счетом 2:2. «Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд», — сказал Никонов. («СЭ»)

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов не видит фаворита в матче. «С одной стороны, болельщики железнодорожников могут испытывать определенный оптимизм, а с другой, красно-белые вряд ли в чем-то уступают своим соперникам, чтобы обсуждать вопрос: кто сильнее. Нет, в этом сезоне у нас каждый может обыграть каждого. Так что фаворита в этой игре не будет», — сказал Семшов. («ВсеПроСпорт»)

В&nbsp;июле в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок России &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Зениту&raquo; со&nbsp;счетом 2:4. «Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что красно-белые сыграют первым номером. «Думаю, матч «Локомотива» со «Спартаком» должен получиться очень зрелищным, потому что обе команды сейчас выглядят весьма хорошо. Что касается инициативы, то она, на мой взгляд, будет на стороне красно-белых, которые в этом сезоне часто высоко прессингуют и всегда стараются брать игру в свои руки. А железнодорожники будут действовать вторым номером на быстрых контратаках» — сказал Радченко. («РБ Спорт»)

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает противостояние равным. «Я уверен, что «Спартак» сыграет серьезно. Он очень обидно потерял очки в противостоянии с «Динамо». Так что «Локомотиву» тут явно будет тяжело. Голы точно будут. В целом, встреча равная, так что поставлю на счет 2:2», — сказал Мостовой. («ВсеПроСпорт»)

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия поддержал железнодорожников. ««Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Думаю, что будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко. Я хочу, чтобы Батраков выиграл в этой борьбе», — сказал Джанашия. («Чемпионат»)

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры с небольшим перевесом в коэффициентах считают фаворитом хозяев: котировка на победу «Локомотива» — 2.47, а «Спартака» — 2.75. Ничья оценивается как 3.80.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Черкизово. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно отслеживать в нашем матч-центре.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
Источник: Медина может пропустить матч с «Локомотивом» из-за травмы
ЦСКА — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Остановит ли Станкович Батракова? Зажгут ли Барко и Бонгонда? «Спартак» против «Локо» — дуэль стилей
Непомнящий: «Акрону» повезло, что другие клубы испугались подписывать контракт с Дзюбой»
Смородская: «Хочется верить, что молодежь «Локомотива» продолжит блистать и приносить результат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости