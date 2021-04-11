Член комиссии УЕФА назвал самое сложное из футбольных правил

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» назвал самое сложное из правил игры в футбол.

— Какие из правил сегодня самые сложные для болельщиков?

— Мне кажется, наиболее спорные — эпизоды с игрой рукой. Эта тема возникает после каждого тура. Игроки также пытаются запутать арбитров: после каждого контакта мяча с рукой они начинают протестовать. Даже после просмотра видеоповторов эпизоды с игрой рукой нелегко объяснить болельщикам, игрокам и тренерам.

(Александр Бобров)

«Перед игрой слушал Depeche Mode и начинал обуваться с левой ноги». Франк Де Блекере — о судейских привычках, работе в России, ВАР и правилах игры