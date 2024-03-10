Стрепетов: «Выход «Зенита» на первое место — это только начало чемпионской интриги»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал выход петербургской команды на первое место в РПЛ после победы над «Уралом» в 20-м туре (4:1).

«Я считаю, что эта победа «Зенита» и его выход на первое место — это только начало интриги в РПЛ. Это первые туры после паузы как раз покажут амбиции команд в борьбе за чемпионство. «Краснодар» начал весеннюю стадию, мягко говоря, неудачно — домашняя ничья и поражение от «Ростова». А «Зенит» в игре с «Уралом» очень порадовал. Все ждали, что будут непростые условия, мороз, который явно не очень нравится теплолюбивым бразильцам. Но зенитовцы все эти прогнозы опровергли. Думаю, все болельщики получили удовольствие от этой игры «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

На второй позиции в чемпионате России на данный момент располагается «Краснодар» с 39 очками. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 баллов).