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«Локомотив» — «Рубин»: все голы матча

15:58
Владислав Игнатьев забивает гол в ворота &quot;Рубина&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владислав Игнатьев забивает гол в ворота &quot;Рубина&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России — 3:1.

Хван Ин Бом, 3 (0:1).

Игнатьев, 17 (1:1).

Миранчук, 69 — с пенальти (2:1).

Игнатьев, 86 (3:1)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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