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«Локомотив» — «Рубин»: Медведев пропустил, выронив мяч из рук.

14:20
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«Локомотив» сравнял счет в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 1:1.

Мяч забил защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. На 17-й минуте встречи вратарь гостей Никита Медведев не справился с подачей соперника со штрафного, выронив мяч из рук. После этого Игнатьев добил мяч в пустые ворота.

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

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