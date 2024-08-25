«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил на первых секундах второго тайма

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«Локомотив» забил третий мяч в ворота «Ростова» в матче 6-го тура РПЛ — 3:1.

На первых секундах второго тайма отличился Наир Тикнизян. «Локомотив» забил после быстрого розыгрыша мяча с центра поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».