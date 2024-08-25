Смородская: «Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о голкипере Евгении Латышонке, который перешел в «Зенит» из «Балтики» этим летом.

«Латышонок подарил «Зениту» ничью в матче со «Спартаком». Уже второй сезон он играет на высоком уровне. Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков. Вратарская позиция сине-бело-голубых раньше вызвала вопросы», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

26-летний Латышонок провел 6 матчей за «Зенит» в РПЛ, пять из них отыграв на ноль.

На данный момент сине-бело-голубые с 14 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.