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Сегодня, 21:16

Смородская: «Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о голкипере Евгении Латышонке, который перешел в «Зенит» из «Балтики» этим летом.

«Латышонок подарил «Зениту» ничью в матче со «Спартаком». Уже второй сезон он играет на высоком уровне. Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков. Вратарская позиция сине-бело-голубых раньше вызвала вопросы», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

26-летний Латышонок провел 6 матчей за «Зенит» в РПЛ, пять из них отыграв на ноль.

На данный момент сине-бело-голубые с 14 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Евгений Латышонок
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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