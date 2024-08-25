«Локомотив» — «Ростов»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма обыгрывает «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник железнодорожников Алексей Батраков. Три минуты спустя ростовчане отыгрались благодаря голу Роналдо. На 38-й минуте «Локомотив» снова вышел вперед, отличился Илья Самошников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».