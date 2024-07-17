Тренер «Динамо» Личка рассказал, какая позиция нуждается в усилении перед новым сезоном
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о кадровой ситуации с защитниками бело-голубых перед началом нового сезона РПЛ.
«Понятно, у нас есть Фернандес, Майсторович и Маричаль — при этом было немного неожиданно, что Николас остался в заявке Уругвая на Кубок Америки. Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить еще одного центрального защитника. Но трансферы — это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть. Маричаль находился в сборной Уругвая, а Роби Фернандес, к сожалению, получил травму. Так что у нас остался Милан Майсторович, плюс еще один молодой игрок, Лепский», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» примет «Факел». Матч пройдет 20 июля в Москве.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -