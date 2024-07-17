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Сегодня, 16:27

Тренер «Динамо» Личка рассказал, какая позиция нуждается в усилении перед новым сезоном

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о кадровой ситуации с защитниками бело-голубых перед началом нового сезона РПЛ.

«Понятно, у нас есть Фернандес, Майсторович и Маричаль — при этом было немного неожиданно, что Николас остался в заявке Уругвая на Кубок Америки. Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить еще одного центрального защитника. Но трансферы — это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть. Маричаль находился в сборной Уругвая, а Роби Фернандес, к сожалению, получил травму. Так что у нас остался Милан Майсторович, плюс еще один молодой игрок, Лепский», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» примет «Факел». Матч пройдет 20 июля в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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