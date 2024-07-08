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«Локомотив»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Пиняев (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом железнодорожники проведут три кубковые встречи. Публикуем календарь игр московской команды. Время начала — московское.

«Локомотив»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

15:00. «Локомотив» — «Акрон» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига

30 июля, вторник

18:30. — «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — Премьер-лига

10 августа, суббота

15:00. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России

18 августа, воскресенье

17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-лига

28 августа, среда

19:30. «Локомотив» — «Химки» — Кубок России

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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