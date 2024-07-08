«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом железнодорожники проведут три кубковые встречи. Публикуем календарь игр московской команды. Время начала — московское.

«Локомотив»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

15:00. «Локомотив» — «Акрон» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига

30 июля, вторник

18:30. — «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — Премьер-лига

10 августа, суббота

15:00. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России

18 августа, воскресенье

17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-лига

28 августа, среда

19:30. «Локомотив» — «Химки» — Кубок России