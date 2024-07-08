«Локомотив»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 20 июля
«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом железнодорожники проведут три кубковые встречи. Публикуем календарь игр московской команды. Время начала — московское.
«Локомотив»: расписание матчей на лето 2024
20 июля, суббота
15:00. «Локомотив» — «Акрон» — Премьер-лига
27 июля, суббота
17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига
30 июля, вторник
18:30. — «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России
4 августа, воскресенье
20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — Премьер-лига
10 августа, суббота
15:00. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига
13 августа, вторник
17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России
18 августа, воскресенье
17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-лига
25 августа, воскресенье
20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-лига
28 августа, среда
19:30. «Локомотив» — «Химки» — Кубок России
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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