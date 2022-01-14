Источник сообщил, чем Даниэль Фарке поразил Сергея Галицкого

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке поразил владельца Сергея Галицкого и остальное руководство клуба на первой же встрече.

«Перед переговорами с боссами «Краснодара» Фарке изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего. Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге», — рассказал источник «Чемпионату».

О назначении Фарке стало известно 13 января. Он заменил на должности главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который был уволен в начале января.