«Локомотив» прекратил тренировки из-за коронавируса
18:00
В связи с угрозой распространения коронавируса футболисты «Локомотива» уходят на карантин, информирует сайт клуба.
Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок будет сообщено дополнительно.
— «Локомотив» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя, — отмечается в сообщении.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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