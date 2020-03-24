«Локомотив» прекратил тренировки из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса футболисты «Локомотива» уходят на карантин, информирует сайт клуба.

Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок будет сообщено дополнительно.

— «Локомотив» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя, — отмечается в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.