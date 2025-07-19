«Локомотив» представил вторую и третью форму в сезоне-2025/26

«Локомотив» показал второй и третий комплект формы в сезоне-2025/26. Они представлены в молочно-белом и глубоком зеленом цветах.

«Уникальный экоматериал с фактурой, напоминающей полотно железнодорожных путей. Под воротом на спине — флаг с полосой и буквой «Л», как знак идентичности. Традиционная вертикальная полоса — в каждом элементе брендинга. Шеврон у нижнего края — отсылка к железнодорожным петлицам», — говорится в сообщении клуба.

17 июля клуб показал первый комплект формы в новом сезоне.