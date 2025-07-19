«Акрон» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре РПЛ 19 июля

«Акрон» примет «Крылья Советов» в рамках 1-го тура чемпионата России в субботу, 19 июля. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Акрон» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 15:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

По итогам прошедшего сезона тольяттинский клуб набрал 35 очков и занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Самары с 31 баллом финишировала 10-й строчке премьер-лиги.

В июне 2025 года «Крылья Советов» возглавил Магомед Адиев, сменив Игоря Осинькина.

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