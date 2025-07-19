«Сочи» арендовал нападающего «Локомотива» Корнеева

Нападающий «Локомотива» Артем Корнеев перешел на правах аренды в «Сочи», сообщает пресс-служба южан.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

На счету Корнеева 47 матчей за вторую команду «Локомотива», в которых он забил 21 гол и сделал 14 результативных передач.