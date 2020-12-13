«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России
«Локомотив» в Краснодаре повторил свой клубный антирекорд, проиграв с разницей в пять мячей, но впервые столь крупное поражение пришлось на чемпионат России. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и до этого лишь однажды получали 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА. Ранее в премьер-лиге красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в 14-м туре этого розыгрыша (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16.
Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
26.09.1995
|
Кубок УЕФА
|
Юрий Семин
|
Бавария (д)
|
0:5
|
13.12.2020
|
Чемпионат
|
Марко Николич
|
Краснодар (г)
|
0:5
|
01.11.2015
|
Чемпионат
|
Игорь Черевченко
|
Кубань (г)
|
2:6
|
15.03.2018
|
Лига Европы
|
Юрий Семин
|
Атлетико (д)
|
1:5
|
08.11.2020
|
Чемпионат
|
Марко Николич
|
Динамо (г)
|
1:5
|
19.09.2001
|
Лига чемпионов
|
Юрий Семин
|
Реал (г)
|
0:4
|
21.03.2012
|
Кубок России
|
ЖозеКоусейру
|
Рубин (г)
|
0:4
|
26.04.2017
|
Чемпионат
|
Юрий Семин
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
06.12.2019
|
Чемпионат
|
Юрий Семин
|
Арсенал (г)
|
0:4
«Быки» в третий раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Локомотива» с таким же счетом в предыдущем туре пострадал «Ротор», а еще ранее «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7.Это уже восьмая победа в истории «Краснодара» с разницей в пять голов.Еще одна была «+6» — над «Уралом» весной 2016 года.
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Чемпионат
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Чемпионат
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Чемпионат
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Первенство
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Чемпионат
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
|
06.12.2020
|
Чемпионат
|
Мурад Мусаев
|
Ротор (д) — 5:0
|
+5
|
13.12.2020
|
Чемпионат
|
Мурад Мусаев
|
Локомотив (д) — 5:0
|
+5
Дубль Маркуса Берга (17 голов) позволил шведскому нападающему в списке лучших бомбардиров «Краснодара» в чемпионате России приблизиться на расстояние шести точных ударов к Юре Мовсисяну и Маурисио Перейре — у обоих по 23 гола. Воспитанник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой 15-й мяч в премьер-лиге, а Виктор Классон довел свой лицевой счет до 28 голов за «Краснодар» в чемпионате и обошел по этому показателю Жоаузинью. Впереди только Вандерсон и Ари (у обоих по 38), а также лучший снайпер в истории клуба Федор Смолов — 53 гола.
Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Федор Смолов
|
2015-2018
|
75
|
53
|
0,71
|
Ари
|
2013-2016, 2018 — н.в.
|
113
|
38
|
0,34
|
Вандерсон
|
2012-2017
|
117
|
38
|
0,32
|
Виктор Классон
|
2017-н.в.
|
85
|
28
|
0,33
|
Жоаузинью
|
2011-2018
|
177
|
27
|
0,15
|
Павел Мамаев
|
2013-2018
|
112
|
25
|
0,22
|
Юра Мовсисян
|
2011-2012
|
50
|
23
|
0,46
|
Маурисио Перейра
|
2013-2019
|
154
|
23
|
0,15
|
Маркус Берг
|
2019-н.в.
|
37
|
17
|
0,46
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
2017-н.в.
|
68
|
15
|
0,22
(Денис Аль-Юсифи)
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