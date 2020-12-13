«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России

«Локомотив» в Краснодаре повторил свой клубный антирекорд, проиграв с разницей в пять мячей, но впервые столь крупное поражение пришлось на чемпионат России. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и до этого лишь однажды получали 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА. Ранее в премьер-лиге красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в 14-м туре этого розыгрыша (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16.

Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории

Дата Турнир Главный тренер Соперник Счет 26.09.1995 Кубок УЕФА Юрий Семин Бавария (д) 0:5 13.12.2020 Чемпионат Марко Николич Краснодар (г) 0:5 01.11.2015 Чемпионат Игорь Черевченко Кубань (г) 2:6 15.03.2018 Лига Европы Юрий Семин Атлетико (д) 1:5 08.11.2020 Чемпионат Марко Николич Динамо (г) 1:5 19.09.2001 Лига чемпионов Юрий Семин Реал (г) 0:4 21.03.2012 Кубок России ЖозеКоусейру Рубин (г) 0:4 26.04.2017 Чемпионат Юрий Семин ЦСКА (г) 0:4 06.12.2019 Чемпионат Юрий Семин Арсенал (г) 0:4

«Быки» в третий раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Локомотива» с таким же счетом в предыдущем туре пострадал «Ротор», а еще ранее «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7.Это уже восьмая победа в истории «Краснодара» с разницей в пять голов.Еще одна была «+6» — над «Уралом» весной 2016 года.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата Турнир Главный тренер Матч Разность 10.04.2016 Чемпионат Олег Кононов Урал (д) — 6:0 +6 18.09.2020 Чемпионат Мурад Мусаев Химки (д) — 7:2 +5 21.09.2012 Чемпионат Славолюб Муслин Мордовия (д) — 6:1 +5 10.07.2008 Первенство Владимир Волчек Сочи-04 (д) — 5:0 +5 24.07.2014 Лига Европы Олег Кононов Калев (д) — 5:0 +5 25.09.2014 Кубок Олег Кононов Сокол (г) — 5:0 +5 31.03.2019 Чемпионат Мурад Мусаев Анжи (д) — 5:0 +5 06.12.2020 Чемпионат Мурад Мусаев Ротор (д) — 5:0 +5 13.12.2020 Чемпионат Мурад Мусаев Локомотив (д) — 5:0 +5

Дубль Маркуса Берга (17 голов) позволил шведскому нападающему в списке лучших бомбардиров «Краснодара» в чемпионате России приблизиться на расстояние шести точных ударов к Юре Мовсисяну и Маурисио Перейре — у обоих по 23 гола. Воспитанник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой 15-й мяч в премьер-лиге, а Виктор Классон довел свой лицевой счет до 28 голов за «Краснодар» в чемпионате и обошел по этому показателю Жоаузинью. Впереди только Вандерсон и Ари (у обоих по 38), а также лучший снайпер в истории клуба Федор Смолов — 53 гола.

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Голы Ср. Федор Смолов 2015-2018 75 53 0,71 Ари 2013-2016, 2018 — н.в. 113 38 0,34 Вандерсон 2012-2017 117 38 0,32 Виктор Классон 2017-н.в. 85 28 0,33 Жоаузинью 2011-2018 177 27 0,15 Павел Мамаев 2013-2018 112 25 0,22 Юра Мовсисян 2011-2012 50 23 0,46 Маурисио Перейра 2013-2019 154 23 0,15 Маркус Берг 2019-н.в. 37 17 0,46 Магомед-Шапи Сулейманов 2017-н.в. 68 15 0,22

(Денис Аль-Юсифи)