РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России

19:45
13 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Локомотив» — 5:0. Фото ФК «Локомотив».
13 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Локомотив» — 5:0. Фото ФК «Локомотив».
Теги:

«Локомотив» в Краснодаре повторил свой клубный антирекорд, проиграв с разницей в пять мячей, но впервые столь крупное поражение пришлось на чемпионат России. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и до этого лишь однажды получали 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА. Ранее в премьер-лиге красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в 14-м туре этого розыгрыша (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16.

Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории

Дата

Турнир

Главный тренер

Соперник

Счет

26.09.1995

Кубок УЕФА

Юрий Семин

Бавария (д)

0:5

13.12.2020

Чемпионат

Марко Николич

Краснодар (г)

0:5

01.11.2015

Чемпионат

Игорь Черевченко

Кубань (г)

2:6

15.03.2018

Лига Европы

Юрий Семин

Атлетико (д)

1:5

08.11.2020

Чемпионат

Марко Николич

Динамо (г)

1:5

19.09.2001

Лига чемпионов

Юрий Семин

Реал (г)

0:4

21.03.2012

Кубок России

ЖозеКоусейру

Рубин (г)

0:4

26.04.2017

Чемпионат

Юрий Семин

ЦСКА (г)

0:4

06.12.2019

Чемпионат

Юрий Семин

Арсенал (г)

0:4

«Быки» в третий раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Локомотива» с таким же счетом в предыдущем туре пострадал «Ротор», а еще ранее «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7.Это уже восьмая победа в истории «Краснодара» с разницей в пять голов.Еще одна была «+6» — над «Уралом» весной 2016 года.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

10.04.2016

Чемпионат

Олег Кононов

Урал (д) — 6:0

+6

18.09.2020

Чемпионат

Мурад Мусаев

Химки (д) — 7:2

+5

21.09.2012

Чемпионат

Славолюб Муслин

Мордовия (д) — 6:1

+5

10.07.2008

Первенство

Владимир Волчек

Сочи-04 (д) — 5:0

+5

24.07.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Калев (д) — 5:0

+5

25.09.2014

Кубок

Олег Кононов

Сокол (г) — 5:0

+5

31.03.2019

Чемпионат

Мурад Мусаев

Анжи (д) — 5:0

+5

06.12.2020

Чемпионат

Мурад Мусаев

Ротор (д) — 5:0

+5

13.12.2020

Чемпионат

Мурад Мусаев

Локомотив (д) — 5:0

+5

Дубль Маркуса Берга (17 голов) позволил шведскому нападающему в списке лучших бомбардиров «Краснодара» в чемпионате России приблизиться на расстояние шести точных ударов к Юре Мовсисяну и Маурисио Перейре — у обоих по 23 гола. Воспитанник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой 15-й мяч в премьер-лиге, а Виктор Классон довел свой лицевой счет до 28 голов за «Краснодар» в чемпионате и обошел по этому показателю Жоаузинью. Впереди только Вандерсон и Ари (у обоих по 38), а также лучший снайпер в истории клуба Федор Смолов — 53 гола.

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Ср.

Федор Смолов

2015-2018

75

53

0,71

Ари

2013-2016, 2018 — н.в.

113

38

0,34

Вандерсон

2012-2017

117

38

0,32

Виктор Классон

2017-н.в.

85

28

0,33

Жоаузинью

2011-2018

177

27

0,15

Павел Мамаев

2013-2018

112

25

0,22

Юра Мовсисян

2011-2012

50

23

0,46

Маурисио Перейра

2013-2019

154

23

0,15

Маркус Берг

2019-н.в.

37

17

0,46

Магомед-Шапи Сулейманов

2017-н.в.

68

15

0,22

(Денис Аль-Юсифи)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир