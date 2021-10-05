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«Локомотив» посвятил специальный видеоролик Николичу

19:44
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Серб Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива». Московский клуб подготовил специальный видеоролик, который посвятил уже бывшему тренеру.

Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

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Иван Шитик все материалы автора

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