«Локомотив» посвятил специальный видеоролик Николичу
19:44
Серб Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива». Московский клуб подготовил специальный видеоролик, который посвятил уже бывшему тренеру.
Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.
В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.
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