«Локомотив» посвятил специальный видеоролик Николичу

Серб Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива». Московский клуб подготовил специальный видеоролик, который посвятил уже бывшему тренеру.

Нам будет, что вспомнить и чем гордиться! ???



Спасибо за работу, Марко! ?? pic.twitter.com/mJ0xL2y6tj — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 5, 2021

Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.