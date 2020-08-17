«Локомотив» показал Лионеля Месси в клубной футболке

Пресс-служба московского «Локомотива» на странице клуба в Twitter опубликовала фотографию аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в форме «железнодорожников».

«Ну вот, а мы сюрприз готовили», — говорится в заявлении клуба. Это был ответ на слова главы совета директоров «Локомотива», что москвичи ведут переговоры с Лионелем Месси.

Ранее пресс-служба предложила болельщикам угадать, кто же станет очередным новичком команды.

В понедельник, 17 августа, состав «железнодорожников» пополнил нападающий Франсуа Камано.