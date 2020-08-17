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Форвард «Бордо» Камано стал игроком «Локомотива»

15:08
Франсуа Камано. Фото ФК «Локомотив»
Франсуа Камано. Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников. 24-летний гвинейский футболист будет выступать за москвичей под 25-м номером.

Срок контракта Камано с «Локомотивом» не уточняется. В СМИ сделка оценивается в 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард провел 12 матчей за французскую команду и забил один гол. Является игроком сборной Гвинеи.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22579

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