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«Локомотив» пока не контактировал с Кокориным

13:55
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня телеграм-канал «Футбольный Биги» распространил информацию о том, что «Локомотив» очень заинтересован в услугах 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и рассматривает вариант с его переходом уже в зимнее трансферное окно.

По данным «СЭ», на сегодняшний день «Локо» не встречался и не вел переговоров со стороной Кокорина. Многое будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с питерским клубом без последующих санкций для футболиста. В таком случае на Кокорина появится серьезный спрос со стороны нескольких команд премьер-лиги

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