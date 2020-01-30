«Локомотив» пока не контактировал с Кокориным

Сегодня телеграм-канал «Футбольный Биги» распространил информацию о том, что «Локомотив» очень заинтересован в услугах 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и рассматривает вариант с его переходом уже в зимнее трансферное окно.

По данным «СЭ», на сегодняшний день «Локо» не встречался и не вел переговоров со стороной Кокорина. Многое будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с питерским клубом без последующих санкций для футболиста. В таком случае на Кокорина появится серьезный спрос со стороны нескольких команд премьер-лиги