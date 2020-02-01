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«Локомотив» — «Партизан»: Антон Миранчук покинул поле из-за повреждения

14:25
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«Локомотив» играет с «Партизаном» в рамках матча Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар). На 18-й минуте встречи полузащитник Антон Миранчук был заменен из-за повреждения на хавбека Жоау Мариу.

Миранчук сразу отправился в раздевалку после замены.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».

Локомотив — Партизан

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