«Локомотив» играет с «Партизаном» в рамках матча Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар). На 18-й минуте встречи полузащитник Антон Миранчук был заменен из-за повреждения на хавбека Жоау Мариу.

Миранчук сразу отправился в раздевалку после замены.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».