«Локомотив» — «Пари НН»: видео голов

«Локомотив» дома разгромил «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ — 3:0.

45-я минута. Дмитрий Воробьев — 1:0.

56-я минута. Сергей Пиняев — 2:0.

90+6-я минута. Артем Карпукас — 3:0.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.