«Локомотив» в большинстве разгромил «Пари НН»

«Локомотив» на своем поле победил «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ — 3:0.

Нижегородцы могли открыть счет на восьмой минуте, но гол Вячеслава Грулева отменили из-за игры рукой. На 31-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Никита Каккоев.

«Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева в концовке первого тайма. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Сергей Пиняев, ставший самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ.

Окончательный счет в концовке установил Артем Карпукас.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.