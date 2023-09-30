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Сегодня, 13:00

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» дома примет «Пари НН» в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в субботу, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Пари НН» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 14.40 мск. Также следить за матчами РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 9-и туров команда Михаила Галактионова занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 15 очками. Нижегородцы находятся на 7-й строчке, в их активе — 14 баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари Нижний Новгород

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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