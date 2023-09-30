«Оренбург» — «Зенит»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти

На 45+3-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» арбитр Сергей Иванов поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дмитрия Воробьева.

Игровой эпизод в матче «Оренбург» — «Зенит». Фото Скриншот из трансляции

В том эпизоде Нуралы Алип сыграл в мяч и выбил его, а оренбуржский футболист попытался обмануть судью и заработать пенальти. Он стал заранее падать, поджав обе ноги.

Игровой эпизод в матче «Оренбург» — «Зенит». Фото Скриншот из трансляции