ЦСКА — «Балтика»: армейцы ведут 2:1 после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Балтику» по итогам первого тайма матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 2:1.

На 1-й минуте Чинонсо Оффор вывел калининградцев вперед. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов забил второй гол в ворота «Балтики».

На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Данилы Козлова после проверки ВАР был отменен из-за офсайда.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».