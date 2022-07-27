Билялетдинов считает, что уход Мозеса станет невосполнимой потерей для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что уход Виктора Мозеса станет невосполнимой потерей для красно-белых.

Сегодня, 27 июля, появилась информация о том, что супруга 31-летнего нигерийца настаивает на том, чтобы футболист вместе с семьей покинул Россию.

«Если Мозес уедет из «Спартака», это будет серьезная потеря для команды. Виктор хороший футболист, он очень хорошо оснащен технически и физически. Это один из ключевых игроков красно-белых после отъезда других легионеров. Не знаю, как они восполнят эту потерю, если Мозес уедет.

Думаю, у Мозеса в Европе получится, он сможет там адаптироваться. Все-таки он в Англии уже играл и сам по себе качественный футболист», — приводит Metaratings слова Билялетдинова.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за московскую команду.