Билялетдинов считает, что уход Мозеса станет невосполнимой потерей для «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что уход Виктора Мозеса станет невосполнимой потерей для красно-белых.
Сегодня, 27 июля, появилась информация о том, что супруга 31-летнего нигерийца настаивает на том, чтобы футболист вместе с семьей покинул Россию.
«Если Мозес уедет из «Спартака», это будет серьезная потеря для команды. Виктор хороший футболист, он очень хорошо оснащен технически и физически. Это один из ключевых игроков красно-белых после отъезда других легионеров. Не знаю, как они восполнят эту потерю, если Мозес уедет.
Думаю, у Мозеса в Европе получится, он сможет там адаптироваться. Все-таки он в Англии уже играл и сам по себе качественный футболист», — приводит Metaratings слова Билялетдинова.
Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за московскую команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1