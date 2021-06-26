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«Локомотив» разгромил «Олимпию» в товарищеском матче

20:24
«Локомотив» обыграл «Олимпию». Фото ФК «Локомотив».
«Локомотив» обыграл «Олимпию». Фото ФК «Локомотив».
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В товарищеском матче «Локомотив» победил словенский клуб «Олимпия» (6:1).

По дублю в составе победителей сделали Франсуа Камано и Андрей Никитин. Также отличились Антон Миранчук и Виталий Лисакович, а Даниил Куликов не забил пенальти.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Олимпия Л» — 6:1 (3:1)

Голы: Миранчук, 13 (1:0). Камано, 21 (2:0). Элшник, 43 (2:1). Лисакович, 45+1 (3:1). Камано, 60 (4:1). Никитин, 83 (5:1). Никитин, 88 (6:1).

Нереализованный пенальти: Куликов, 79 (вратарь)

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов (Никитин, 46), Камано, Лисакович (Белакович, 46).

26 июня.

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