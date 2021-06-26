«Химки» проиграли «Долгопрудному» в товарищеском матче
18:52
В товарищеском матча «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Химки» (1:0). Единственный мяч забил Валерий Сарамутин.
Товарищеский матч
«Химки» — «Олимп-Долгопрудный» — 0:1 (0:0)
Гол: Сарамутин, 77.
«Химки»: Генералов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Тихонов, Большаков, Корян, Трошечкин, Алиев, Себай.
26 июня.
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