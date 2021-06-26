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«Химки» проиграли «Долгопрудному» в товарищеском матче

18:52
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В товарищеском матча «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Химки» (1:0). Единственный мяч забил Валерий Сарамутин.

Товарищеский матч

«Химки» — «Олимп-Долгопрудный» — 0:1 (0:0)

Гол: Сарамутин, 77.

«Химки»: Генералов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Тихонов, Большаков, Корян, Трошечкин, Алиев, Себай.

26 июня.

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