"Локомотив" одержал волевую победу над "Тамбовом"

"Локомотив" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Тамбов" (2:1).
Гости открыли счет на 6-й минуте – отличился Михаил Костюков. "Железнодорожники" еще до перерыва ответили голами Эдера и Владислава Игнатьева.
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Тамбов" – 2:1 (2:1)
Голы: Костюков, 6 (0:1). Эдер, 31 (1:1). Игнатьев, 33 (2:1).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев (Смолов, 46), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Лысов, 63).
"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 71), Карасев, Чуперка, Мохаммед (Кленкин, 25), Костюков (Бенито, 57), Аппаев.
Предупреждения: Костюков, 13. Чорлука, 43. Чуперка, 74. Крыховяк, 79. Маркелов, 81. Таказов, 90. Лысов, 90+1.
Судьи: Васильев (Ижевск). Березнев, Усачев (оба - Ростов-на-Дону).
21 июля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 10187 зрителей.
⚽ Михаил Костюков забивает первый гол в сегодняшней встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
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⚽ Эдер эффектным ударом сравнял счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
📺 Смотрите #ЛокоТамбов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
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⚽ Владислав Игнатьев вывел железнодорожников вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 21, 2019
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