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"Локомотив" одержал волевую победу над "Тамбовом"

21 июля. Москва. "Локомотив" - "Тамбов" - 2:1. "Железнодорожники" одержали волевую победу. Фото Александр Федоров, "СЭ"
21 июля. Москва. "Локомотив" - "Тамбов" - 2:1. "Железнодорожники" одержали волевую победу. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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"Локомотив" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Тамбов" (2:1).

Гости открыли счет на 6-й минуте – отличился Михаил Костюков. "Железнодорожники" еще до перерыва ответили голами Эдера и Владислава Игнатьева.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Тамбов" – 2:1 (2:1)

Голы: Костюков, 6 (0:1). Эдер, 31 (1:1). Игнатьев, 33 (2:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев (Смолов, 46), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Лысов, 63).

"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 71), Карасев, Чуперка, Мохаммед (Кленкин, 25), Костюков (Бенито, 57), Аппаев.

Предупреждения: Костюков, 13. Чорлука, 43. Чуперка, 74. Крыховяк, 79. Маркелов, 81. Таказов, 90. Лысов, 90+1. 

Судьи: Васильев (Ижевск). Березнев, Усачев (оба - Ростов-на-Дону).

21 июля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 10187 зрителей.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив - Тамбов

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/​

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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