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В «Зените» были готовы, что Дуглас Сантос перестанет быть легионером

Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Зените» поддержали решение защитника Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии по футболу.

31-летний бразилец, у которого есть паспорт РФ, вместе с полузащитником сине-бело-голубых Луисом Энрике был включен в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Дугласа Сантоса заявили, что футболист примет приглашение сборной Бразилии.

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«Это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Зенита».

В клубе подчеркнули, что принимают как данность тот факт, что Дуглас Сантос теперь будет считаться легионером в РПЛ.

«Мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы — рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», — добавили в «Зените».

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года.

Источник: ТАСС
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Дуглас Сантос
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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