В «Зените» были готовы, что Дуглас Сантос перестанет быть легионером

В «Зените» поддержали решение защитника Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии по футболу.

31-летний бразилец, у которого есть паспорт РФ, вместе с полузащитником сине-бело-голубых Луисом Энрике был включен в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Дугласа Сантоса заявили, что футболист примет приглашение сборной Бразилии.

«Это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Зенита».

В клубе подчеркнули, что принимают как данность тот факт, что Дуглас Сантос теперь будет считаться легионером в РПЛ.

«Мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы — рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», — добавили в «Зените».

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года.