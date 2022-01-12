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Сегодня, 14:46

Стало известно, сколько «Зенит» потратит на трансфер Сергеева

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Иван Сергеев.
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«СЭ» стали известны финансовые подробности перехода 26-летнего нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«СЭ» стали известны финансовые подробности перехода 26-летнего нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит». Сумма компенсации самарцам составила 180 миллионов рублей (чуть боле 2,1 миллиона евро) — согласно пункту в контракте футболиста с волжанами.

Подъемные для нападающего в Петербурге не предусмотрены, а вот бонусы при достижении определенных результатов как для самого игрока, так и для «Крыльев» в договор заложены.

Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки, так что общие расходы сине-бело-голубых на трансфер составят не более 3,5-3,7 миллионов евро. При этом зарплата Сергеева не самая высокая по меркам РПЛ — около 1 миллиона евро в год.

Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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