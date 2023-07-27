«Локомотив» объявил о переходе Раконьяца в сербский ТСЦ на правах аренды

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц на правах аренды переходит в сербский клуб «ТСЦ Бачка Топола».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, аренда с опцией выкупа рассчитана до конца сезона-2023/24.

Ранее о переходе форварда в сербский клуб сообщал «СЭ».

Раконьяц перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Црвену Звезду», за которую забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.