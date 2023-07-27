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Сегодня, 18:04

«Локомотив» объявил о переходе Раконьяца в сербский ТСЦ на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц на правах аренды переходит в сербский клуб «ТСЦ Бачка Топола».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, аренда с опцией выкупа рассчитана до конца сезона-2023/24.

Ранее о переходе форварда в сербский клуб сообщал «СЭ».

Раконьяц перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Црвену Звезду», за которую забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.

Источник: ФК Локомотив
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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