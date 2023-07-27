«Локомотив» объявил о переходе Раконьяца в сербский ТСЦ на правах аренды
Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц на правах аренды переходит в сербский клуб «ТСЦ Бачка Топола».
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, аренда с опцией выкупа рассчитана до конца сезона-2023/24.
Ранее о переходе форварда в сербский клуб сообщал «СЭ».
Раконьяц перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Во второй половине сезона-2022/23 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Црвену Звезду», за которую забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.
Источник: ФК Локомотив
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