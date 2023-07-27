Сербский ТСК арендует Раконьяца у «Локомотива»

По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц в ближайшее время будет арендован сербским клубом ТСК.

Во второй половине сезона-2022/23 Раконьяц выступал на правах аренды за «Црвену Звезду», за которую забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.

Раконьяц перешел в «Локомотив» в июле 2022 года, он принял участие в 15 матчах железнодорожников и сделал 1 результативную передачу.