Наумов о продаже Лисаковича: «Этот клуб теперь существует не для спортивного результата, а для коммерции»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на продажу нападающего железнодорожников Виталия Лисаковича в «Рубин».

«Решение продать Лисаковича вписывается в программу, представленную новым руководством «Локомотива». Они избавляются от футболистов с высокими зарплатами. Сейчас же будут брать молодых игроков, их развивать и продавать. Как раз вместо Лисаковича купят молодого нападающего. Этот клуб теперь существует не для спортивного результата, а для коммерции. Они придерживаются программы Рангника, которая действует во многих странах. «Локомотив» будет, наверное, теперь в середине таблицы до тех пор, пока совет директоров не решит что-то менять», — сказал Наумов «СЭ».

Экс-президент «Локомотива» также ответил на вопрос, могут ли болельщики как-то повлиять на политику клуба.

«Многие болельщики уже махнули рукой на клуб, потому что поняли, что никак не могут повлиять на «Локомотив». В мое время у железнодорожников было всего 12 фанатских групп общей численностью 7 тысяч человек. Смородская преуменьшила их количество. А сейчас и подавно, осталось мало тех, кто ходит на матчи. Вряд ли болельщики на что-то повлияют. Но многие из них все равно до сих пор переживают за клуб. Однако ждать чего-то хорошего вряд ли стоит», — добавил Наумов.

В составе железнодорожников футболист играл с лета 2020 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. Его соглашение с «Локомотивом» было рассчитано до 2024 года.

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.