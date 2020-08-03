«Локомотив» объявил о переходе Лысцова

Защитник Виталий Лысцов стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

С возвращением домой! ???



«Локо» подписал четырёхлетний контракт с защитником Виталием Лысцовым! ??



За нашу команду он будет играть под 4?? номером.



Желаем удачи! ??



?? https://t.co/7KKhgh935T pic.twitter.com/zMIbimgyf6 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2020

Новичок будет играть за команду под 4-м номером. 25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду.

25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду. Также играл в Португалии за «Тонделу», «Лейрию» и дубль «Бенфики».

Последним клубом Лысцова были «Крылья Советов». В прошлом сезоне он провел девять матчей за команду и забил один мяч.