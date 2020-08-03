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«Локомотив» объявил о переходе Лысцова

19:50
Виталий Лысцов. Фото ФК "Локомотив".
Виталий Лысцов. Фото ФК "Локомотив".
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Защитник Виталий Лысцов стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

Новичок будет играть за команду под 4-м номером. 25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду.

25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду. Также играл в Португалии за «Тонделу», «Лейрию» и дубль «Бенфики».

Последним клубом Лысцова были «Крылья Советов». В прошлом сезоне он провел девять матчей за команду и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22497

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