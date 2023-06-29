Ирматов ответил, останется ли он в ЭСК на следующий сезон
Экс-арбитр Равшан Ирматов рассказал, что его работа в составе Экспертно-судейской комиссии при РФС в следующем сезоне еще не обсуждалась.
«Я не знаю, мы еще не разговаривали на счет этого», — приводит «РБ Спорт» слова Ирматова.
45-летний узбекский экс-арбитр входил в состав ЭСК РФС в сезоне-2022/23.
В июне на должность руководителя судейского корпуса в России был назначен сербский специалист Милорад Мажич, ранее входивший в состав ЭСК.
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