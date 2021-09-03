Геркус считает, что Дзюба даже в плохой форме сильнее Заболотного

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России.

«Это какая-то идеологическая проблема, игровых я не вижу. Даже в той форме, в которой он сейчас находится, он сильнее Заболотного», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

Экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был вызван в сборную под руководством Валерия Карпина на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Форвард ЦСКА Антон Заболотный получил вызов в команду.