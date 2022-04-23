Шалимов прокомментировал победу «Урала» на «Уфой»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1).

— Игра качественной получилась, если не брать последние минут 10. Но мы защищали результат. Защищали как могли, качеством и количеством. Была возможность убежать в контратаку и забить третий гол. Проявили бойцовские качества. На протяжении большей части матча игра была качественной. Мы перешли на четыре защитника. И тройка у нас была в середине поля. Шатов играл в атаке десятку. И комбинационный футбол у нас сегодня получился. Могли забить и больше. Гаджимуратов убежал в концовке и, конечно, мог закрыть эту игру. И мы бы спокойно закончили этот матч. В целом, довольны всеми, кто сегодня вышел в составе, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Егорычев действовал сегодня в защите. Как приняли это решение и насколько Андрею комфортно играть не на своей позиции?

— В Питере он прилично сыграл в защите слева. Андрюха у нас игрок вдумчивый, дисциплинированный. Он физически готов, он выносливый и цепкий. Перевели его туда. Мы довольны им. Думаю, он тоже удовлетворен. И он также подключался и к атакам. На флангах у нас завязывался комбинационный футбол за счет того, что Егорычев играл там. Я думаю, что он там нормально себя чувствовал. Об этом говорит и его игра, и результат.

— Вопрос про связку Шатов-Гаджимуратов. Как Шатов вернулся в «Урал», связка активно наигрывалась. Почему сегодня Рамазан не вышел на поле?

— Связано с тем, что Железнов удачно вышел на замену в Питере, забил гол. Мы хотели чуть поменять состав, придать новые эмоции. Мы и схему, и игроков поменяли. Гаджимуратов мог забить сегодня. Он вышел на замену и, конечно же, нужно было больше обороняться. Он выполнял это как мог. Про связки какие-то сложно говорить в концовке. В этот момент была одна единая команда из одиннадцати человек, которые защищали результат как крепость.

— С чем были связаны замены Эрика и Шатова?

— Они попросили замену.