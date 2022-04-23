Шалимов прокомментировал победу «Урала» на «Уфой»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1).
— Игра качественной получилась, если не брать последние минут 10. Но мы защищали результат. Защищали как могли, качеством и количеством. Была возможность убежать в контратаку и забить третий гол. Проявили бойцовские качества. На протяжении большей части матча игра была качественной. Мы перешли на четыре защитника. И тройка у нас была в середине поля. Шатов играл в атаке десятку. И комбинационный футбол у нас сегодня получился. Могли забить и больше. Гаджимуратов убежал в концовке и, конечно, мог закрыть эту игру. И мы бы спокойно закончили этот матч. В целом, довольны всеми, кто сегодня вышел в составе, — цитирует тренера сайт «Урала».
— Егорычев действовал сегодня в защите. Как приняли это решение и насколько Андрею комфортно играть не на своей позиции?
— В Питере он прилично сыграл в защите слева. Андрюха у нас игрок вдумчивый, дисциплинированный. Он физически готов, он выносливый и цепкий. Перевели его туда. Мы довольны им. Думаю, он тоже удовлетворен. И он также подключался и к атакам. На флангах у нас завязывался комбинационный футбол за счет того, что Егорычев играл там. Я думаю, что он там нормально себя чувствовал. Об этом говорит и его игра, и результат.
— Вопрос про связку Шатов-Гаджимуратов. Как Шатов вернулся в «Урал», связка активно наигрывалась. Почему сегодня Рамазан не вышел на поле?
— Связано с тем, что Железнов удачно вышел на замену в Питере, забил гол. Мы хотели чуть поменять состав, придать новые эмоции. Мы и схему, и игроков поменяли. Гаджимуратов мог забить сегодня. Он вышел на замену и, конечно же, нужно было больше обороняться. Он выполнял это как мог. Про связки какие-то сложно говорить в концовке. В этот момент была одна единая команда из одиннадцати человек, которые защищали результат как крепость.
— С чем были связаны замены Эрика и Шатова?
— Они попросили замену.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0