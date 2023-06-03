«Локомотив» не будет продлевать контракт с Камано

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не будет продлевать контракт с форвардом Франсуа Камано.

— Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано. Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего. Как будут складываться другие контракты — покажет время. У нас оно еще есть для того, чтобы какие-то решения принимать. Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника. Будем двигаться в этом направлении, — сказал «СЭ» Нагорных.

27-летний футболист перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. В текущем сезоне форвард сыграл в 37 матчах за железнодорожников во всех турнирах, отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

Его контракт с московской командой истекает в следующем месяце.