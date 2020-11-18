«Локомотив» — лучший клуб в России по количеству воспитанников, выступающих в европейских чемпионатах, сообщает международный центр спортивных исследований CIES.

По данным центра, в высших дивизионах выступают 39 футболистов академии железнодорожников — это 25-й результат среди всех клубов Европы. На 33-м месте рейтинга идет «Спартак» (34 воспитанника), «Зенит» стал 47-м (30 воспитанников).

Первое место в рейтинге — у «Партизана» (85), на второй строчке — «Аякс» (77), на третьей — загребское «Динамо» (71).