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«Локомотив» — лучший клуб России по количеству воспитанников, играющих в Европе

12:50
Футболисты &quot;Локомотива&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &quot;Локомотива&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив» — лучший клуб в России по количеству воспитанников, выступающих в европейских чемпионатах, сообщает международный центр спортивных исследований CIES.

По данным центра, в высших дивизионах выступают 39 футболистов академии железнодорожников — это 25-й результат среди всех клубов Европы. На 33-м месте рейтинга идет «Спартак» (34 воспитанника), «Зенит» стал 47-м (30 воспитанников).

Первое место в рейтинге — у «Партизана» (85), на второй строчке — «Аякс» (77), на третьей — загребское «Динамо» (71).

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