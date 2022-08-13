«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле примет «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Камано, Миранчук, Игнатьев, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Магкеев, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.