Сумма выкупа за защитника «Спартака» Айртона составляет 9 миллионов евро

Сумма выкупа за защитника «Спартака» Айртона, который на данный момент играет в аренде за «Фламенго», составляет 9 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, платежи разбиты на четыре года. Бразилицы при активации выкупа должны будут платить по 2,2 миллиона евро в год. В эту стоимость включены различные бонусы при достижении игроком футбольных результатов.

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз ранее сообщил, что клуб не собирается выкупать права на футболиста, соглашение с которым рассчитано до 31 декабря.

Во «Фламенго» он перешел в марте 2022 года.