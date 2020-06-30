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«Локомотив» — «Крылья Советов»: Идову начнет матч с первых минут. Зиньковский остался в запасе

30 июня 2020, 16:40
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 25-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 18.00 (мск).

Эта игра станет первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера самарской команды.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Идову, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Жоау Мариу — Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Черный, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Тугарев, Куликов, Мухин, Титков, Сулейманов.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов — Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович — Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Зиньковский, Антон, Тюрин, Смирнов, Хади, Молчанов.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Крылья Советов» — 16-я строчка и 22 балла.

Локомотив — Крылья Советов

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13311.html

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