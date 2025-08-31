«Локомотив» — «Крылья Советов»: Баринов замкнул подачу Батракова с углового

«Локомотив» забил второй мяч в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:0.

Гол на 44-й минуте встречи забил Дмитрий Баринов, замкнув подачу с углового от Алексея Батракова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».