«Локомотив» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:00
В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды вежды сыграли вничью 1:1.
Следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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