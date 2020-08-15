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«Локомотив» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
«Локомотив» на своем поле примет «Краснодар» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Локомотив» на своем поле примет «Краснодар» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды вежды сыграли вничью 1:1.

Следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Краснодар»

Локомотив — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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