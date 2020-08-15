В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды вежды сыграли вничью 1:1.

Следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Краснодар»