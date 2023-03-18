«Локомотив» — «Краснодар»: Кади столкнулся с Олусегуном и получил рассечение

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес столкнулся со своим игроком на 31-й минуте матча 20-го тура с «Локомотивом» — 1:0.

Игрок железнодорожников Артем Карпукас в борьбе за мяч толкался с Боржесом в рамках правил, после чего в бразильца врезался сокомандник Олакунле Олусегун.

Момент столкновения Кади Боржеса и Олусегуна.

Кади после столкновения упал на газон и получил рассечение. Медицинская бригада оказала ему помощь, забинтовывав голову, и Боржес вернулся в игру.