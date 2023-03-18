«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Краснодар» после гола Дзюбы. Команды закончили матч вдесятером

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет в игре на 29-й минуте открыл игрок гостей Хуниор Алонсо. На 39-й минуте преимущество удвоил Джон Кордоба. Затем полузащитник «Краснодара» Кади Боржес столкнулся с сокомандником Олакунле Олусегуном и получил рассечение. Медицинская бригада оказала ему помощь, забинтовывав голову, и он продолжил игру. В концовке первого тайма нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма защитник «Краснодара» Сергей Волков забил в свои ворота, а через 5 минут игрок «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счет — 2:2. Затем защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве, а через 2 минуты Дзюба вывел «Локомотив» вперед.

На 72-й минуте игрок «Локомотива» Игорь Смольников был удален с поля, так как получил две желтые карточки. Обе команды заканчивали матч вдесятером.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.