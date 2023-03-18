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18 марта, 21:34

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Краснодар» после гола Дзюбы. Команды закончили матч вдесятером

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» — «Краснодар» — 3:2.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет в игре на 29-й минуте открыл игрок гостей Хуниор Алонсо. На 39-й минуте преимущество удвоил Джон Кордоба. Затем полузащитник «Краснодара» Кади Боржес столкнулся с сокомандником Олакунле Олусегуном и получил рассечение. Медицинская бригада оказала ему помощь, забинтовывав голову, и он продолжил игру. В концовке первого тайма нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма защитник «Краснодара» Сергей Волков забил в свои ворота, а через 5 минут игрок «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счет — 2:2. Затем защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве, а через 2 минуты Дзюба вывел «Локомотив» вперед.

На 72-й минуте игрок «Локомотива» Игорь Смольников был удален с поля, так как получил две желтые карточки. Обе команды заканчивали матч вдесятером.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Краснодар

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
15
122
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«Локомотив» — «Краснодар»: Смольников получил вторую желтую карточку

«Локомотив» — «Краснодар»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

 7
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Торпедо М

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