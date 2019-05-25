"Локомотив" извинился перед "Уфой" за проблемы с транспортом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что водитель автобуса, предоставленного "Локомотивом", задержался на 45 минут, из-за чего большей части игроков башкирской команды пришлось добираться до гостиницы на такси.

– Были кое-какие проблемы, – сказал Газизов. – Не хотел бы комментировать.

– Сейчас все благополучно решено?

– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (гендиректор "Локомотива". – Прим. "СЭ") принес извинения. Все нормально.

– Претензии есть у вас?

– Да ну. Никаких претензий нет.

Матч "Локомотив" – "Уфа" пройдет на "РЖД-Арене" в воскресенье. Игра начнется в 14.00 мск. (Арман Мкртчян)

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